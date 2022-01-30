Председатель ГД Вячеслав Володин осмотрел строительство набережной в Саратове.

На сегодняшний день на участке от 2-й Садовой улицы до Большой Садовой погружено 255 тонн шпунта. До понедельника будет завезено еще 72 тонны.

Напомним, осенью прошлого года было принято решение о выделении средств на продление и обустройство набережной протяженностью 1,169 километра.

Федеральный политик во время рабочих поездок в регион призывал местные власти параллельно со строительством набережной заняться благоустройством прилегающей территории – выше береговой линии до ул. Чернышевского: созданием зон отдыха, подъездных путей, парковок.