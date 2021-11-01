Сегодня, 1 ноября, председатель ГД Вячеслав Володин посетил Татищевский район. Там обсуждалась программа ремонта тротуаров в двух населенных пунктах – Сторожевке и Татищеве. Первые этапы реализованы, обеспечены подходы к социальным объектам.

Дорог и тротуаров раньше здесь практически не было. Володин предложил просчитать, сколько необходимо средств на полное благоустройство этих населенных пунктов и запустить программу, рассчитанную на три года.

В ближайшее время в Сторожевке решится и одна из самых больших проблем – с водообеспечением. Из-за сильного износа водовода и большого потребления воды на всех не хватает. В один из прошлых приездов председателя было принято решение о строительстве накопительного резервуара для суточного запаса воды. Это пилотный проект. Володин призвал подрядчиков ускориться и увеличить количество рабочих на объекте, чтобы успеть сдать объект в декабре.