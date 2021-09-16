Председатель ГД Вячеслав Володин посетил Петровский электромеханический завод «Молот». Завод основан в 1938 году, является одним из бюджетообразующих предприятий Петровского района.

Володин обсудил с коллективом проблемные вопросы. Сейчас на заводе не хватает специалистов. В том числе из-за невысоких зарплат. Средняя заработная плата – 18,5 тыс. руб. Володин отметил, что город будет развиваться, если предприятие будет жить.

Он предложил заняться развитием завода: расширить предприятие и увеличить объем заказов.

—При хорошей загрузке будет развитие, а при развитии будет увеличиваться и заработная плата, – сказал он.

Договорились встретиться с коллективом повторно в октябре-ноябре и обсудить конкретные решения.

После посещения завода Вячеслав Володин встретился с жителями Петровска. Был затронут вопрос оказания медицинской помощи в районе. Володин рассказал, что до конца года должна быть закончена модернизация центральной районной больницы.