Сегодня, 27 марта, в России отмечается День войск национальной гвардии России.

С профессиональным праздником личный состав и ветеранов национальной гвардии РФ поздравил спикер ГД Вячеслав Володин.

— Верные присяге и долгу, военнослужащие Росгвардии эффективно решают стоящие перед ними задачи. Проявляют отвагу и мужество, защищая национальные интересы России. Вносят вклад в обеспечение общественного порядка и безопасности людей, борьбу с терроризмом и экстремизмом. Готовы ответить на любую угрозу стране и нашим гражданам.

Желаю здоровья и успехов в службе, — отметил он.