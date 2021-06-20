Председатель ГД Вячеслав Володин поздравил медиков с профессиональным праздником медицинских работников.

— Вы спасаете большое количество людей в ситуации с пандемией, боретесь за жизнь. Это вызывает только слова благодарности, уважения. Спасибо вам большое. Счастья, успехов и, конечно, здоровья, потому что вы, спасая других, сейчас больше, чем кто-либо рискуете.

Со своей стороны постараемся сделать все для того, чтобы строились новые больницы. У нас в Саратове в этом году, уже в сентябре, будет завершено строительство инфекционной больницы.Но без вас, врачей, это лишь стены. Помочь людям можете вы. Мы постараемся сделать все для того, чтобы была открыта областная онкологическая больница — в будущем году. В этом году мы закончили проектирование областной противотуберкулезной больницы. Надеюсь, на будущий год начнем ее строить. В ближайшие два-три года она будет сдана в эксплуатацию. Когда вы сможете использовать новые технологии, новые возможности, большему количеству людей можно будет оказать помощь более эффективную. Мы в этом году, буквально в ближайшие несколько дней, завершим работу по строительству дома для врачей и среднего медицинского персонала нашей Саратовской станции «скорой помощи». Надеемся, что студенты, завершая обучение в Университете, и средний медицинский персонал, получив образование в медицинских колледжах, сделают свой выбор и придут на работу в скорую. Условия все для этого создаем. В ближайшее время поступят дополнительно машины «скорой помощи», — сказал федеральный политик.