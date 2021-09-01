Новое образовательное учреждение для талантливых и одаренных детей со всей области открылось в 2020 году. Инициатором его создания в 2016 году выступил председатель ГД Вячеслав Володин, он же является главным попечителем.

В прошлом году сюда поступили учиться 200 человек 8-х и 10-х классов. В этом году – еще 200. Обучают в лицее по пяти перспективным направлениям: культура, программирование, робототехника, биотехнологии и медицина будущего.

Многие ученики из районов области на время обучения живут при лицее в современном общежитии, обеспечены всем необходимым, начиная от формы и спортивной одежды, заканчивая учебниками и канцтоварами.

—Хотелось бы, чтобы вы не только получили знания, но и состоялись как достойные граждане нашей страны, – сказал Вячеслав Володин, пожелав удачи учащимся.