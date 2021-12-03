Сегодня, 3 декабря, Саратовской области исполняется 85 лет. В честь этого события председатель ГД Вячеслав Володин написал поздравительную телеграмму для жителей региона.

«Дорогие друзья! Поздравляю с юбилеем Саратовской области! Это – праздник жителей всей области. К сегодняшней дате мы подошли с опытом участия в проектах, которые вместе реализуем. Ваше доверие, инициативность, ответственность – залог того, что всё у нас получится. Все планы мы воплотим.

Все зависит от нас!

Со своей стороны, продолжу и дальше представлять интересы жителей региона, помогать в решении их проблем, чтобы было комфортно жить, учиться, работать и растить детей.

Крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма и добра! Ваш – Вячеслав Володин».