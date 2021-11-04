Сегодня, 4 ноября, председатель ГД Вячеслав Володин поздравил жителей России с Днем народного единства. Слова поздравлений он написал в своем телеграмм-канале.

Спикер отметил, что у праздника интересная история. По его словам, для России начало XVII века было непростым периодом, его назвали Смутным временем. Воспользовавшись слабостью России, польские интервенты попытались захватить страну, и только благодаря народному единству удалось освободиться от врага.

—Когда мы говорим о народном представительстве, у нас есть своя история становления институтов народовластия, которое позже меняло формы, но суть оставалась – отражение интересов народа в управлении государством, — отметил Володин.

По его словам, нужно не менять прошлое, а извлечь уроки из Смутного времени. Сделать все для того, чтобы люди во власти были ориентированы исключительно на повестку развития страны, а не на ослабление ее, что приводит к усилению влияния на нашу жизнь других государств.

—Выступая на пленарном заседании Государственной Думы, поднял вопрос об ответственности и взаимоотношениях депутатов разных партий. Тема непростая, вызвала большой интерес и резонанс. Была просьба рассказать об этом подробнее. Со своей стороны постарался ответить на этот и другие вопросы в интервью изданию Znak.com, которое выйдет завтра. Ещё раз с праздником, желаю всем здоровья и всего самого доброго! — добавил он.