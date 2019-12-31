Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поздравил жителей Саратовской области с Новы годом.

— Сейчас мы полностью завершим украшение елочки, нарядим ее. Хотя сразу признаюсь, что это не моя работа, я лишь помогаю. Несколько игрушек, для чистоты отношений, чтобы не подумали, что только занимаюсь украшательством.

Дорогие друзья, заканчивается 2019 год, можно подводить итоги. Многое сделано, но еще большее впереди. Поэтому 2020-ый — возможность планировать, фантазировать. И в этот день, может быть, у вас найдется минутка для этого.

Следующий год — год надежд, год ожиданий. Желаю вам счастья, здоровья, удачи, хорошего настроения, тепла близких, ну и, конечно, любви в следующем году. Любовь в основе всего. Дарите ее, пускай вам дарят свою любовь, больше будет тепла и больше будет тех отношений, которые позволят нам решить все проблемы и задачи, которые стоят перед нашей родной областью, городом Саратовом. Желаю вам счастья в Новом 2020 году! Да, всегда Ваш и с вами! — сказал Вячеслав Володин.