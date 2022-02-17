Вячеслав Володин предложил депутатам вместе с Правительством РФ обсудить вопрос ремонта дворов в регионах.

Он отметил, что жители не могут брать на себя издержки по ремонту дворов. Необходимо искать ресурсы для поддержки регионов и муниципалитетов в этом вопросе.

— Заходить во дворы надо. Давайте вместе этот вопрос обсудим. Возможно, найдутся ресурсы, и постепенно поддержка будет регионам, особенно тем, у которых средств нет, муниципалитетам, где дворы в абсолютно неприглядном состоянии, а жители не могут на себя это взять, — отметил председатель Госдумы.

Напомним, в Саратове в этом году по инициативе Вячеслава Володина стартует новая программа по ремонту дворовых территорий.

Первый этап ремонта планируется начать с Фрунзенского и Ленинского районов. Сейчас формируется список адресов, с которых начнется реализация проекта, — сообщает Телеграм-канал «Володин Саратов».

Жители Саратовской области уже активно поддержали это намерение в комментариях.

— Двор Мирный переулок, 17, снесли без решения собрания лавочки, де люди отдыхали, спортивный уголок , наставили автомобилей, дети играют на газоне. Сйчас там горы снега, и детям гулять негде. Некоторые машины стоят с лета. Недопустимо решать вопрос стоянки за счет стариков и детей. Мы не можем собрать голоса, необходимые для вступления в программу ремонта дворов, т.к. автолюбители — за стоянку, а они же являются собственниками квартир. В зимний период машины прогреваются по 15-20 минут во дворе, который в форме колодца: дышать нечем. Нам нужен закон, запрещающий использовать придомовую территорию для стоянки автомобилей, только для погрузки-выгрузки, — предлагает олна из жительниц Саратова.