Во время сегодняшнего визита в Саратов председатель ГД Вячеслав Володин провел совещание с врачами на тему обеспеченности лекарствами населения, а также повышения цен.

Не смог оправдаться глава Россздравнадзора Дмитрий Цымбал, руководителя ФОМСа Сергея Заречнева в зале и вовсе не оказалось.

Вячеслав Володин предложил отдать машину первого заместителя председателя правительства Саратовской области Вадима Ойкина и других чиновников врачам для спасения жизней людей.

— Вадим Ойкин должен каждое утро звонить министру здравоохранения Олегу Костину и спрашивать, какие и куда нужны средства для обеспечения жизни граждан . А не ставить эту задачу последней по приоритетам, — написал в своем телеграм-канале депутат ГД Николай Панков.