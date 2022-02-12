Группы продленного дня в начальных классах необходимо сделать бесплатными, организовать их качественно, а не для галочки, отметил спикер ГД Вячеслав Володин.

В продленках дети должны получать питание, делать уроки и иметь возможность заниматься в кружках: шахматами, робототехникой, – и спортивных секциях. И завершать свое пребывание в них в 19:00.

Важно, чтобы учитель получал дополнительные деньги за эту нагрузку.

Он предложил местным властям за месяц продумать концепцию и просчитать, сколько необходимо на это средств. Со своей стороны обещал помощь.

Напомним, с просьбой об открытии продленок к Володину обращались родители. Сейчас многие вынуждены или увольняться с работы, или искать другие варианты присмотра за детьми, так как заканчиваются уроки в начальной школе в обед.