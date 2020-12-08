Председатель ГД Вячеслав Володин предложил сделать 31 декабря в Саратовской области выходным днем. Об этом стало известно из паблика его сторонников в соцсети Instagram.

Он отметил, что сейчас из-за пандемии многие праздничные мероприятия откладываются.

—В связи с этими ограничениями, должны сделать все для того, чтобы семейный, домашний праздник был достойно проведен, встречен Новый год. Самое главное, чтобы было у всех здоровье. Счастья вам, удачи и, надеюсь, если вы поддержите предложение, оно у нас реализуется, — подчеркнул он.