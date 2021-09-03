Председатель ГД Вячеслав Володин посетил строительную площадку у школы №5 в Заводском районе Саратова. Там возводят пристройку. Школа рассчитана на 800 учащихся, а обучаются в ней 1350 человек. После появления пристройки 1700 учеников смогут учиться в одну смену. Ранее к Вячеславу Володину обращались учителя и родители учеников с просьбой помочь в расширении учреждения.

Андрей Воробьев, который занимается возведением нового корпуса, рассказал, что сдать его планируют в следующем году, а в здании существующей школы начать ремонт. На территории появится футбольное поле, игровые площадки.

Вячеслав Володин отметил, что это будет одна из самых крупных школ в городе. И предложил при таких образовательных учреждениях открывать летние оздоровительные лагеря.

—Давайте проработаем пилотный проект в каждом районе Саратова. Дети летом будут при деле, заняты спортом, обучением. Со своей стороны, хочу при Предуниверсарии «Лицей-интернат 64» создать такой летний образовательный лагерь, – сказал он.