Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прибыл в Минск.

Это первый официальный визит Председателя после избрания Государственной Думы нового созыва.

Вячеслав Володин, в частности, проведет заседание 61-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России.

В ходе сессии будет обсуждаться законодательное обеспечение решений президентов России и Белоруссии по реализации 28 союзных программ.

В заседании Парламентского Собрания примет участие новый состав российской депутации, сформированной после выборов Государственной Думы восьмого созыва. Об этом сообщает Телеграм-канал «Володин Саратов».