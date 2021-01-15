Спикер госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу «Россия-24» он рассказал о своем отношении к вакцинации.

— Скажите, пожалуйста, Вячеслав Викторович, а сделали ли вы прививку от коронавирусной инфекции?

— Я сделал прививку.

— И каковы ощущения? Как все прошло? Почему вы приняли такое решение?

— Если говорить, как прошло, могу сказать, что перенес легко, то есть у меня не было никаких сопутствующих ощущений, которые бы, допустим, как-то меня разочаровали. А по-другому нельзя, мы в Думе обязаны общаться в ходе заседания, обсуждения вопросов, потом поездки к избирателям, встречи с избирателями. Делать прививку или не делать – это вопрос каждого. Но все-таки нужно понимать: болезнь несет в себе проблемы. Есть еще проблемы, которые остаются у человека после выздоровления от этой болезни, об этом надо подумать.

Поэтому когда слышу слова, что не надо делать прививку, это неправильно. Здесь надо отвечать за себя. И хотелось бы, чтобы каждый этот выбор осознанно сделал, — ответил Вячеслав Володин.