Спикер Госдумы заявил, что тех, кто на него подписан и оставляет комментарии, ботами не считает.

Отвечая на вопрос журналистов, Вячеслав Володин отметил, что для него комментарии под публикациями в пабликах – это обратная связь с гражданами.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Володин Саратов».

В комментариях к посту подписчики, которых только в этом паблике у Володина более 10 тысяч, поблагодарили политика за внимание к своим высказываниям. Надо признать, многие из них носят весьма критичный характер.