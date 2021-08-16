Председатель Государственной думы Вячеслав Володин посетил строящийся бассейн в школе №84.

Пристройка включает в себя не только бассейн. Помимо плавания, там можно будет заниматься другими дисциплинами. Там планируют разместить музыкальный зал и зал для хореографии, а также киностудию и тир.

Стройкой занимается депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев. После ее завершения в школе смогут учиться 1,3 тысяч человек. Напомним, что ранее на территории этой школы построили многофункциональную спортивную площадку.