Вячеслав Володин сегодня посетил Балашов.

В этом году там реализуется несколько крупных проектов: идет ремонт дорог, тротуаров, благоустройство парка, реставрация памятника историко-культурного значения в Падах. Такого количества масштабных проектов раньше в Балашове не было. Об этом сообщает Telegram-канал сторонников спикера ГД.

Володин рассказал о планах по ремонту дорог, отметив, что развиваться должны все районы Балашовской агломерации.

Работы по благоустройству парка спикер Госдумы раскритиковал. Так, вместо тротуарных бордюров здесь установили дорожные, из-за чего произошло удорожание проекта.

Также Володин обратил внимание на осадку плитки и на то, что вместо качественного щебня используется опока, которая превратится в глину. Володин призвал исправить все ошибки и сдать объекты качественными. Он попросил депутата Саратовской областной думы Андрея Воробьева взять на контроль озвученные вопросы.