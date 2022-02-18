Вячеслав Володин раскритиковал ход реконструкции здания бывшего монтажного техникума на улице Новоузенской в Саратове.

В одну из рабочих поездок жители рассказали, что близлежащая 77-я школа переполнена. Было принято решение о перепрофилировании техникума под школу на 825 мест.

Из привлеченных источников еще летом прошлого года были выделены средства. Вячеслав Володин возмутился тому, что работы до сих пор не начаты, — сообщает Телеграм-канал «Володин Саратов».

— Сюда приходим уже в третий раз. Ничего не поменялось. Сначала это здание никому не нужно было, хотя школа №77 переполнена в разы. Потом денег нет. Понятно. Но когда деньги есть и они с августа, а мы приезжаем сюда и нам вот этот плакат показывают в третий раз… Так, Роман Викторович (Бусаргин — Ред.)? Так. Ну тогда назначайте ответственного.

Техникум должен быть реконструирован и приспособлен под школу в рамках единого образовательного центра – 77-я школа – заработать 1 сентября. Это ваша родная школа, ваш родной техникум, Михаил Александрович (Исаев — Ред.). Вы тут учились. И то, в таком это состоянии после того, как решение принято, – на вашей совести. Сейчас уже февраль – здесь ничего не делают.

Они рассказывают про проект, хотя можно заниматься проектированием поэтапно. И так же строить работу: график работ, финансирование и ввод, — сказал он.

Вячеслав Володин напомнил региональным и местным властям о том, что техникум должен быть реконструирован и приспособлен под школу в рамках единого образовательного центра – 77-я школа – и заработать 1 сентября.

Фактически она после реконструкции разгрузит образовательные учреждения Фрунзенского и частично Октябрьского районов.