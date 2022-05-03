— Распад Украины начался после госпереворота еще в 2014 году, когда Крым вышел из ее состава. ДНР и ЛНР объявили свою независимость, выйдя также из состава Украины, — сказал Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что в настоящее время многие проживающие на западе Украины приняли гражданство Польши или Венгрии.

— За последнее время более 5 миллионов человек выехало из страны. Стабильности это тоже не прибавляет. Слышим и заявления Херсонской и других областей, что они не хотят быть в составе Украины. Действительность такова, — отметил Володин.