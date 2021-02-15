Спикер госудмы РФ Вячеслав Володин во время своего последнего визита в Саратова распорядился решить проблемы дольщиков ЖСК «Отптимист-2018».

Дольщики этого ЖСК неоднократно обращались к Вячеславу Володину через социальные сети. Дом ЖСК «Оптимист-2018» был включен в программу Дом.рф и прошлом году принято решение о его достройке. Однако пока не найден застройщик, который завершит строительство.

Вячеслав Володин призвал не затягивать работы по достройке, так как люди ждут своих квартир много лет, и выбрать подрядчика, который достроит дом качественно.

— Надо решить этот вопрос и закрыть эту тему, — сказал спикер.