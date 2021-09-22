Председатель ГД Вячеслав Володин поделился планами работы депутатов в Госдуме от Саратовской области.

—За 166-ым округом, где избран Александр Стрелюхин, – закрепить Глеба Хора из партийного списка ЕР. По 165-му, к Андрею Воробьеву – закрепить Виктора Кидяева. В границах 164-го избирательного округа вместе с Николаем Панковым будет работать Виталий Ефимов. Что касается 163-го округа, пришли к мнению, что справлюсь один, — рассказал спикер.

Он добавил, что, исходя из опыта, закрепление должно дать положительный результат, потому что можно будет спрашивать не только с депутата, избранного по одномандатному округу, но и с того, кто прошел по списку Единой России. Появляется территориально очерченная ответственность. По мнению Володина, депутаты должны дополнять работу друг друга.

—Также обсудили важный вопрос, который планируем решить на первом пленарном заседании, – о вхождении депутатов в профильные комитеты Государственной Думы. Неслучайно говорю о первом заседании. Именно в рамках него будет принята структура Госдумы, образованы комитеты, где депутаты будут заниматься законотворчеством и рассматривать вопросы.

У всех есть понимание: чтобы принести больше пользы, не дублируя друг друга, необходимо работать в разных комитетах.

Договорились, что Глеб Хор войдет в комитет по бюджету и налогам, Виктор Кидяев – в экономический, Виталий Ефимов – в комитет по транспорту. Николай Панков займется вопросами сельского хозяйства, Александр Стрелюхин – ЖКХ. Андрей Воробьев будет работать в комитете по промышленности.

Возможно, кто-то задаст вопрос: почему Андрей Воробьев, строитель, войдет в состав комитета по промышленности? Отвечу: этот вопрос мы обсуждали. Его округ включает Заводской район Саратова и такие города, как Балашов, Ртищево, Аткарск, Калининск, Красноармейск. Там есть большой запрос на создание новых рабочих мест, индустриальных парков. Но еще немаловажный фактор – необходимость руководствоваться законом о конфликте интересов, что у нас в Саратовской областной Думе игнорируется. Учитывая, что Воробьев создавал стройкомпанию и работал в ней, вопросы, имеющие отношение к строительству, могут подпадать под этот закон. Нам важно в начале работы сделать все, чтобы не было в дальнейшем замечаний в этой части. Dura Lex, sed Lex, — рассказал Володин.