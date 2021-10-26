5660 новых и капитально отремонтированных ученических мест появится в Саратове.

Вячеслав Володин рассказал о том, какие школы будут построены, отремонтированы и отреставрированы в Саратове в рамках федерального бюджета.

Речь идет о 6 школах. На эти цели будет направлено 2 млрд 433 млн 700 тыс. рублей.

— Дрогие друзья, вы знаете, что мы обсуждаем сейчас бюджет на 2022 и последующие два года, 2023 и 2024. Хочу перед вами отчитаться. Есть вопросы, которые волнуют жителей города Саратова. Речь идет о новых школах, о капитальном ремонте школ. Сейчас – о том, что будет решаться в рамках федерального финансирования в бюджете 2022 года. Школа в микрорайоне Иволгино. В этом году начинаем строительство школы. На будущий год школа вводится в эксплуатацию. И, надеюсь, вопрос будет решен. Все зависит от того, как будут выполнены работы. Необходим контроль.

Школа в микрорайоне Ласточкино. Исходя из последнего обсуждения, решение приняли, чтобы школа была привязана ближе к микрорайону, а дорога проложена в обход школы, чтобы дети могли сразу из жилых домов перейти в школу и при этом не будут подвержены опасности, которую несет на сегодняшний день дорога. Денежные средства на это найдены. Финансирование школы начнется на будущий год и, соответственно, школа в эксплуатацию должна быть сдана – крайний срок – в 2023-м. В течение следующего года построить возможность тоже есть.

Еще школы, которые в работе, идет строительство пристроек – речь о 84-ой школе в Заводском районе и 5-ой. В 84-ой строятся новые учебные классы и бассейн. В 5-ой школе большая пристройка, которая позволит школу разгрузить. Количество учеников возрастет до 1722, сейчас школа переполнена. У нас есть еще две школы, где существуют проблемы, они требуют ремонта: это 18-я школа во Фрунзенском районе. На будущий год планируем ее включить в программу, которую инициировал наш Президент Владимир Владимирович Путин, – программу капитального ремонта школ. И 18-я школа наконец-то получит все необходимое, учитывая, что длительный неремонт и отношение по остаточному принципу привело к обветшанию и самого здания, и классов. А школа у нас находится на Рахова и Вавилова, в самом центре города Саратова. Замечательные выпускники у школы. Один из них Олег Павлович Табаков, наш земляк, знаменитый артист, Народный артист Советского Союза.

У нас еще одна – 2-я школа. Здание является памятником историко-культурного наследия, мы не раз обсуждали вопрос состояния школы Героев. Ей нужна помощь, потому что те, кто разрешил строительство рядом 24-хэтажного жилого дома и построил этот дом, не подумали, чем это может закончиться. Школа вся в трещинах, ее состояние удручающее, и надо, конечно, сделать все для того, чтобы реставрировать это здание. Такая школа, конечно, потребует больших затрат, объем средств необходим 401,5 млн, а всего, если говорить о всех школах, которые будут строиться, ремонтироваться, капитально ремонтироваться, а также реставрироваться, нам потребуется 2 млрд 433 млн 700 тысяч рублей. И вот эти денежные средства в бюджете должны быть предусмотрены, что позволит нам ввести в эксплуатацию 5660 ученических мест, новых, отремонтированных, одним словом, соответствующих всем требованиям.

И как раз в этом состоит наша задача, чтобы наши дети получили хорошие знания. Стены помогают. Но самое главное в школе – учителя. Учителя получат дополнительные возможности, для того чтобы эффективно передавать знания. Вот я отчитался перед вами по тем вопросам, о которых мы раньше говорили, и они были очень важными в нашей повестке. Со своей стороны и дальше буду делать все возможное, для того чтобы эти проекты были реализованы качественно и в срок. Надеюсь на поддержку и помощь моих коллег-депутатов Государственной Думы, областной Думы, городской. Той части, которая зависит от них. Потому что нужен и контроль, и помогать в реализации этих проектов. А что касается, решений, то можно сказать, они уже состоялись. Спасибо, — рассказал спикер Госдумы.