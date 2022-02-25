Председатель ГД РФ Вячеслав Володин опубликовал в своем телеграм-канале пост с обсуждением политической ситуации.

-Не бывает политиков молодых и старых, есть опытные — и неопытные, есть ответственные — и безответственные.

Вашингтон, продвигая свои интересы в странах бывшего СССР, делает ставку на неопытных и безответственных. За примерами далеко ходить не надо: Саакашвили — в Грузии, Зеленский — в Украине. КВНщик, актёр, игравший Президента в фильме. Но в жизни всё оказалось намного сложнее.

Сейчас Борис Джонсон предлагает Зеленскому убежище. Что же случилось? Почему такой конец карьеры?

Ошибок за время президентства Зеленский сделал много: неугодных политиков сажал, националистам потакал, СМИ закрывал. Но всё-таки вряд ли это привело бы к такому концу. Но были ошибки роковые.

Первая. Такое государство как Украина должно проводить собственную независимую политику. А не прогибаться под США и Европу. Сделав ставку на Вашингтон и Брюссель, Зеленский забыл об интересах своих граждан. Вместо того, чтобы сделать страну внеблоковой, нейтральной (как Австрия, Швейцария, Финляндия) — по факту втянул её в НАТО. Альянс стал поставлять оружие в огромных количествах, отводя Украине незавидную роль территории, где должен был разгореться пожар войны и превратить её затем в пепелище.

Вторая. Получив в наследство проблему Донбасса, так и не смог перешагнуть через себя и сесть за стол переговоров с главами ДНР и ЛНР. Что это? Гордыня, отсутствие политического опыта, безответственность? Зеленский был обязан вести диалог. Именно он похоронил Минские соглашения.

И третья. Угрозы Зеленского пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия стали реальной проблемой глобальной безопасности для всего мира. Делая такие заявления, он показал себя как безответственный глава государства.

Вчера американские СМИ опубликовали прогноз Вашингтона, что Киев будет взят в течение 96 часов. 24 часа уже прошли.

Бесславный конец и закономерный исход политической карьеры актёра, так и не понявшего, чем отличается игра от реальной ответственности за жизни миллионов людей, — написал политик.