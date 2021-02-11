Председатель ГД Вячеслав Володин сообщил о выделении финансирования на достройку инфекционной больницы в Саратове. Объект достроят за счет федерального финансирования, сдать должны летом 2021 года, до 1 июля.

До 18 марта планируют заключить соглашения между регионом и минздравом.

В зданиях идут отделочные работы. Федеральный политик осмотрел будущие больничные палаты — с индивидуальным санузлом и отдельным выходом на улицу.

В больнице предусмотрено общежитие на 40 номеров для проживания медперсонала.

В зданиях идут отделочные работы. Вячеслав Володин осмотрел будущие больничные палаты. Они с индивидуальным санузлом и отдельным выходом на улицу.

Это будет первая специализированная инфекционная больница, а не отделения.

Разрабатывается проект маршрутов общественного транспорта, который будет сюда ходить.

В начале июня Вячеслав Володин предложил встретиться с будущим медперсоналом.





