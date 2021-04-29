Председатель ГД Вячеслав Володин в Марксе проводит встречу с заведующими детских садов, директорами школ и родительскими комитетами.

Федеральный политик сообщил, что эти учреждения получат дополнительное финансирование.

Напомним, он проводит подобные встречи во многих городах региона и было принято решение о выделении финансирования школам и детсадам из расчета две тысячи рублей на ребенка в год.

Вячеслав Володин выполнил свою часть обязательств в полном объеме — половина средств найдена, деньги начали поступать в учреждения. Местные и региональные власти должны найти вторую половину финансирования.