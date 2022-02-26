-Поступают вопросы от журналистов: правда ли, что Швеция и Финляндия закрыли небо для нашего самолёта?

Да, правда.

Вчера вечером вернулись в Москву после официального визита на Кубу и в Никарагуа.

Маршрут был согласован заранее, но европейские страны отказались пускать наш борт. Случилось это, когда должны были зайти в воздушное пространство Швеции.

Командир принял решение облетать зону запрета, уходя на север.

Мы вылетали из Никарагуа в час ночи по Москве. Затем сделали посадку на Кубе, чтобы дозаправить самолёт.

Это обезопасило в сложившейся позже ситуации. Топлива хватило. Спасибо пилотам, принявшим такое решение.

Потому что время в пути увеличилось на 2,5 часа. Весь полёт занял более 17 часов.

К произошедшей ситуации все, кто был на борту, отнеслись с пониманием.

В таких реалиях живём давно.

С 2014 года нахожусь под самыми разными санкциями многих стран: от США до Австралии.

Недвижимости и счетов за границей не было и нет.

Спасибо всем, кто переживал и высказывает слова поддержки, — поблагодарил спикер ГД Вячеслав Володин.