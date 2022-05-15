Спикер ГД Вячеслав Володин рассказал о мерах противодействия санкциям:

— Много ваших обращений посвящено вопросам, какие меры принимаются, чтобы противодействовать санкциям, вводимым против нашей страны.

В этой связи считаю правильным рассказать о законопроектах, внесённых в Государственную Думу.

Эти инициативы, направленные на защиту наших граждан и экономики, в обязательном порядке будут рассмотрены в течение весенней сессии. Все они — в приоритетной повестке Государственной Думы.

Отдельно отмечу законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, объявившими об уходе с нашего рынка. Мера даст возможность сохранить рабочие места.

Внешнее управление можно будет назначить по решению суда.

Еще один важный законопроект предусматривает возможность увеличить количество бюджетных мест для обучения по программам магистратуры в 2022 году. Это позволит вырастить квалифицированные кадры, которые будут строить независимую, сильную экономику нашей страны.

Об остальных инициативах — в карточках.