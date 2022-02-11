Завершились консультации с фракциями по проекту обращения к Президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР.

«Единая Россия» высказалась за поставки в ДНР и ЛНР военной продукции, а также оказание социальной помощи людям.

КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» поддержали проект постановления.

ЛДПР выступила более радикально.

«Новые люди» сформулируют свою позицию при обсуждении темы.

Вопрос очень серьезный и ответственный. Речь идет о защите жизней наших граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР.

Завтра годовщина подписания Минских соглашений. 7 лет Киев не исполняет взятые на себя обязательства. Продолжаются обстрелы, гибнут люди. В этой ситуации искать решение необходимо.

Сегодня предложений два:

первое — рассмотреть проект постановления об обращении к Президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР незамедлительно,

второе — направить его вначале в МИД России и другие правительственные структуры для получения отзывов, а затем – рассмотреть с учетом высказанных позиций.

Данный вопрос планируем обсудить на заседании Совета Думы в понедельник, 14 февраля.