Ряд европейских стран размышляет, покупать или нет российский газ за рубли.

Кто-то ссылается на Евросоюз: если он сочтет это обходом санкций — платить не будем, скажет обратное — будем.

В этой связи страны Европы должны понимать следующее.

Во-первых, санкции против Российской Федерации незаконны. К этой теме мы еще вернёмся и посчитаем вред, который вы нанесли нашей экономике. Вам придется в любом случае его компенсировать. Как и когда — вопрос времени.

Во-вторых, не думайте, что вы единственные потребители российских энергоресурсов. У нашей страны есть куда их перенаправить. Тем более как партнеры вы никакие. Постоянно воруете запасы газа, забирая деньги фактически из бюджета страны, а значит, у наших граждан. Подчёркиваете, что в будущем будете искать других поставщиков. Тем самым ставите крест на долгосрочных отношениях.

Возникает вопрос: в чем наш интерес? Спасать вас? Но видя хамское отношение к нашей стране и людям, зашкаливающую русофобию, которую вы развернули, желания никакого нет.

У вас есть шанс проявить ответственность перед своими гражданами, не допустить коллапса в сфере энергообеспечения, роста цен — того, к чему уже привели в Европе ваши необдуманные действия.

Наша страна к вызовам адаптирована. А вот готовы ли ваши государства, привыкшие жить беззаботно за счет России, — время покажет.