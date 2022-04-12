В День космонавтики спикер ГД Вячеслав Володин посетил аэроклуб им. Ю.А. Гагарина в Дубках и возложил цветы к памятнику. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщили сторонники спикера в телеграм-канале «Володин Саратов».

— Здесь в 1954 году Юрий Гагарин впервые поднялся в небо и научился летать. А в 1961-ом в 45 км отсюда приземлился. Саратовская земля – место притяжения, – отметил политик.

Напомним, Парк покорителей космоса на месте приземления Юрия Гагарина создан и открыт в прошлом году по инициативе Вячеслава Володина.