Саратовской области выделено более 15 млрд рублей. Средства будут направлены на замещение банковских кредитов бюджетными, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрены предложения о предоставлении региону бюджетного кредита для погашения долговых обязательств.

Напомним, в Госдуме приняли федеральный закон, который позволит снизить долговую нагрузку на регионы и сократить их расходы на обслуживание коммерческих заимствований. Будет оказана помощь в замещении ранее взятых банковских кредитов бюджетными под 0,1% годовых.

Экономия для бюджета Саратовской области составит около 2 млрд рублей. Эти средства регион сможет направить на реализацию собственных проектов и решение первоочередных вопросов по решению проблем жителей.

Из выделенных 15 млрд 211 млн руб. 12 млрд 422 млн руб. пойдет на погашение рыночных заимствований субъекта и 2 млрд 789 млн руб. на погашение заимствований муниципальных образований.