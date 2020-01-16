Спикер Государственной думы Вячеслав Володин положительно оценил кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра России. Видео по\вилось в социальных сетях.

Прямо сейчас депутаты Государственной думы России собираются на пленарное заседание, на котором обсудят кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Формат заседания предполагает, что оно начнется с выступления возможного будущего руководителя Правительства, после чего народные избранники задут ему вопросы.

Как отметил Вячеслав Володин, глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, предложенный Президентом РФ на должность председателя Правительства, является профессионалом в области финансов и налогового законодательства, знающим региональную специфику.

-Это открытый и динамичный человек, — сказал Володин, добавив, что знает Михаила Мишустина с 1999 года.