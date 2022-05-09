Спикер ГД Вячеслав Володин:

—Сегодня особенный день. В нашей стране каждую семью коснулась Великая Отечественная война.

Мой дедушка Мухин Петр Тихонович погиб осенью 41-го, защищая город Тихвин Ленинградской области. Маме было 5 лет.

У бабушки погибли братья, у трёх её сестёр — мужья.

У папы — старший брат, ему было 16 лет. Он был матросом, под Сталинградом перевозил раненых. Погиб.

Из близких родственников — мужчин с войны никто не вернулся.

Мы всегда будем помнить тех, кто отдал жизнь, защищая нашу страну. Не забудем, какой ценой досталась Победа. Не позволим переписать историю, перечеркнуть подвиг народа! С Великим Праздником!

С Днём Победы!