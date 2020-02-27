Председатель государственной думы России Вячеслав Володин сегодня работает в Саратовской области.

В программе визита посещение микрорайона Ласточкино, в котором существует ряд инфраструктурных проблем — отсутствие подъездных путей к жилищному комплексу, дорог, тротуаров.

Второе место, которое намерен посетить спикер госдумы — строительная площадка предуниверсария, где уже завершаются отделочные работы.

Визит завершится встречей Вячеслава Володина с саратовскими зоозащитниками и волонтерами, на которой планируется определить места для строительства приюта для животных.