Председатель ГД Вячеслав Володин сегодня, 21 июля, работает в Саратовской области. Об этом сообщили в аккаунте его сторонников в соцсетях.

В планах — встречи с жителями, посещение строящихся объектов.

О ходе визита будет сообщено позже.