Домой Рубрики Новости Саратова Вячеслав Володин сегодня работает в Саратовской области РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Вячеслав Володин сегодня работает в Саратовской области По Новости Саратова - 21.07.2021 126 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Председатель ГД Вячеслав Володин сегодня, 21 июля, работает в Саратовской области. Об этом сообщили в аккаунте его сторонников в соцсетях. В планах — встречи с жителями, посещение строящихся объектов. О ходе визита будет сообщено позже. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Более 60 млн рублей выделил федеральный центр на укрепление берега Волги в Вольске Антонов предложил Бондаренко надеть платье во время дискуссии по бюджету Сидоренко рассказала о своем любимом экспонате в музее Парка покорителей космоса ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Более 60 млн рублей выделил федеральный центр на укрепление берега Волги... Новости Саратова - 21.07.2021 0 В городе Вольск на берегоукрепительные работы будет выделено 60 миллионов рублей из резервного фонда Российской Федерации. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Саратовская область получит... Антонов предложил Бондаренко надеть платье во время дискуссии по бюджету 21.07.2021 Сидоренко рассказала о своем любимом экспонате в музее Парка покорителей космоса 21.07.2021 Прокуратура заставила отремонтировать тротуары и проезды в Волжском районе Саратова 21.07.2021 Неисправный электрический щиток стал причиной пожара под Саратовом 21.07.2021