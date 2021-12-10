Домой Рубрики Новости Саратова Вячеслав Володин сегодня работает в Саратовской области РубрикиНовости Саратова Вячеслав Володин сегодня работает в Саратовской области По Новости Саратова - 10.12.2021 178 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Председатель ГД Вячеслав Володин сегодня, 10 декабря, будет работать в Саратовской области. Планируются встречи с жителями и посещение объектов. Подробности – в наших новостях и телеграм-канале политика. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Володин осмотрел 8-километровое пешеходное кольцо в Саратове Рост цен на продукты в Саратовской области превысил 10% Водитель «Lada x-ray» сбил пенсионера в Саратове ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Евгений Ковалев об отказе водителя в перевозке инвалида в Саратове: Данная... Новости Саратова - 10.12.2021 0 Региональный координатор проекта «Единая страна – доступная среда» партии «Единая Россия», депутат областной Думы Евгений Ковалев прокомментировал ситуацию, произошедшую сегодня в Заводском районе Саратова,... Володин осмотрел 8-километровое пешеходное кольцо в Саратове 10.12.2021 Рост цен на продукты в Саратовской области превысил 10% 10.12.2021 Водитель «Lada x-ray» сбил пенсионера в Саратове 10.12.2021 «Ростелеком» и Пенсионный фонд России подвели итоги VII Всероссийского конкурса «Спасибо... 10.12.2021