Председатель ГД Вячеслав Володин сегодня, 10 декабря, будет работать в Саратовской области.

Планируются встречи с жителями и посещение объектов. Подробности – в наших новостях и телеграм-канале политика.

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