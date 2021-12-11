Сегодня, 11 декабря, председатель ГД Вячеслав Володин предложил обсудить с жителями месторасположение будущего аквапарка.
Напомним, в прошлом году в паблике проводили опрос и жители высказались за то, что аквапарк Саратову нужен. Володин отметил, что необходимо начинать строительство.
Возможные варианты расположения:
-мкр Звезда, на землях НИИ Юго-Востока,
-мкр Авиатор, на землях бывшего авиационного завода,
-в районе объездной дороги в Волжском районе.
В телеграм-канале председателя можно проголосовать на благоприятный вариант.