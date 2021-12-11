Сегодня, 11 декабря, председатель ГД Вячеслав Володин предложил обсудить с жителями месторасположение будущего аквапарка.

Напомним, в прошлом году в паблике проводили опрос и жители высказались за то, что аквапарк Саратову нужен. Володин отметил, что необходимо начинать строительство.

Возможные варианты расположения:

-мкр Звезда, на землях НИИ Юго-Востока,

-мкр Авиатор, на землях бывшего авиационного завода,

-в районе объездной дороги в Волжском районе.

В телеграм-канале председателя можно проголосовать на благоприятный вариант.