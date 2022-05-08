Спикер ГД Вячеслав Володин:

— США принимают участие в военных действиях на Украине.

Президент США Байден, требуя пресечь утечки об обмене развединформацией с Украиной, признался, что Вашингтон рассекретили.

Речь идёт не только о поставке вооружений и техники — киевскому нацистскому режиму брошены в помощь силы американской разведки.

После госпереворота на Украине работают иностранные советники и инструкторы. Но сегодня Вашингтон по сути координирует и разрабатывает военные операции, напрямую участвуя тем самым в боевых действиях против нашей страны.

За преступления, совершаемые на Украине киевским нацистским режимом, должно понести ответственность и руководство США, пополнив список военных преступников.