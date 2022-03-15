По всей строгости в условиях времени…

Вчера в результате обстрела центра города Донецка погиб 21 мирный житель, 23 — получили ранения разной тяжести. Страшная трагедия!

Ракета «Точка-У» прилетела с территории, подконтрольной Вооруженным силам Украины.

Все причастные к преступлению установлены, фамилии военнослужащих известны.

Но в Европе и США официальные лица не принесли соболезнований, не осудили действий Киева, ни одно зарубежное СМИ не написало о случившемся, массовая гибель людей не стала для них значимой темой.

Вместо этого они предпочли на первых полосах своих изданий поставить описание гнусного поступка сотрудницы Первого канала с плакатом в руках, англоязычный заголовок которого был адресован западному зрителю.

Неделю назад, отвечая на ваши обращения и возмущения по поводу заявлений, высказанных представителями шоу-бизнеса и руководителями бюджетных учреждений культуры, говорил и еще раз повторю: иначе как подлостью и предательством по отношению к нашим солдатам, офицерам и к стране такое поведение не назовешь.

Обсуждая вопрос, депутаты Государственной Думы, комитет ГД по культуре публично осудили подобные поступки.

У этой чиновницы телеканала нет ни капли переживания за наших ребят, за нашу страну. Правоохранительные органы должны разобраться с этим. Отнюдь не в плоскости хулиганской выходки, а по всей строгости в условиях времени, когда проходит специальная военная операция.

Комитету ГД по безопасности поручено взять этот вопрос на контроль.

Спросите себя, каким было бы наказание, если бы аналогичная ситуация произошла на территории Украины или в США.

Ничего личного.

Но в конце-то концов ко всем должно прийти осознание: страна у нас одна, и мы обязаны ее защищать.

И другого быть не должно!