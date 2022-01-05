Страшная трагедия в Костроме. Убита пятилетняя девочка.

Один из задержанных оказался педофилом-рецидивистом.

Сделаем всё, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе.

Максимально жёсткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество.

Но многие убеждены, что и этого недостаточно.

Преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях — на северных территориях, рудниках. Эти выродки должны тяжелейшим трудом сами зарабатывать себе на жизнь, каждый день помнить о совершённых злодеяниях, жалеть об этом.

Вопрос необходимо проработать совместно со ФСИН.

О ходе работы буду вас информировать.