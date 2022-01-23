Наши дети не должны быть жертвами бездействия взрослых, но сводить счёты с животными, уничтожать их — не выход из ситуации.

В Забайкалье произошла страшная трагедия: стая собак насмерть загрызла семилетнюю девочку.

Выражаю соболезнования её семье, близким.

Этот случай обнажил проблему, которая существует.

Стали звучать предложения изменить федеральное законодательство.

Возникшая полемика имеет две крайности. Одни говорят: виноваты только животные. Другие — что не надо ничего делать.

Но совершенно очевидно: решение предстоит найти, не руководствуясь этими позициями.

Именно из-за нашей безответственности появляются бродячие собаки, выброшенные их владельцами.

Представители местных органов власти не считают эту проблему для себя приоритетной. Количество бездомных собак увеличивается. Нет региональных программ по строительству приютов для животных, их стерилизации, грантов для поддержки зоозащитников, которые занимаются этой проблемой более эффективно, чем муниципальные предприятия.

Местные жители неоднократно обращались за помощью к муниципальным властям. Проблемой бездомных животных никто системно не занимается. До тех пор, пока не случится трагедия.

В этой связи правильно в данном вопросе ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах.

А также разработать меры поддержки гражданских инициатив со стороны региональных и местных бюджетов. Например, частных приютов для животных. Освободив от налога на землю, приобретая им корм, выделяя гранты на строительство приютов, стерилизацию собак.

Важно создать условия для работы тех, кто, исходя из личной активности и сострадания к братьям нашим меньшим, оказывает помощь, спасает их. Как показывает опыт, это будет более эффективно, чем создание муниципальных приютов. Хотя и этим тоже надо заниматься.

Как можно быстрее вместе с регионами, зоозащитниками, контрольно-надзорными органами проанализируем правоприменительную практику и выработаем предложения.

Решать проблему надо.

Но очевидно одно: сводить счёты с животными, уничтожать их — не выход из ситуации. Этот вопрос необходимо решать цивилизованно и достойно.

Наши дети не должны быть жертвами бездействия взрослых.