Председатель ГД Вячеслав Володин обсудил с жителями и общественным советом мкр Звезда планы по строительству медицинского комплекса – взрослой и детской поликлиник с диагностическим центром и женской консультацией. Решение о возведении медицинских учреждений было принято в феврале на одной из встреч.

Земля под строительство была передана из федеральной в муниципальную собственность. В этом году построят здание учреждения на 500 мест. Завершат возведение в следующем году. Подобный медицинский комплекс, совмещающий несколько поликлиник и медцентров, будет первым в городе.