Вячеслав Володин предложил властям Саратова запустить программу развития депо городского электротранспорта.

Нынешнее состояние саратовских депо трамваев и троллейбусов спикер Госдумы обсудил во время встречи с сотрудниками СГЭТ, — сообщает Телеграм-канал «Володин Саратов».

«Надо смотреть в будущее. Надо бороться за пассажиров через качественные услуги. Тогда будет у нас системный подход», – отметил в частности Вячеслав Володин.

Напомним, ранее при поддержке Володина в Саратове обновился парк троллейбусов.