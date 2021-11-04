Дорогие друзья, поздравляю вас с Днём народного единства.

У праздника интересная история.

Для нашей страны начало XVII века было непростым периодом, который неслучайно назвали Смутным временем. Воспользовавшись слабостью России, польские интервенты попытались захватить нашу страну.

И только благодаря народному единству удалось освободиться от врага.

В январе 1613 года был созван Земский собор.

Со времен древнейших институтов народовластия, и в особенности это проявилось в эпоху соборов, отечественные традиции народного представительства и будущего парламентаризма формировались на основе поиска единства по ключевым вопросам российской государственности.

На соборах выслушивали всех – все интересы, все «партии» — но решение принимали единое.

Так, Земский собор 1613 года стал окончательной победой над Смутой, на нем был избран царь Михаил Федорович Романов, основавший новую царскую династию России.

Когда мы говорим о народном представительстве, у нас есть своя история становления институтов народовластия, которое позже меняло формы, но суть оставалась – отражение интересов народа в управлении государством.

Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах извлечь уроки из Смутного времени. Сделать все для того, чтобы люди во власти были ориентированы исключительно на повестку развития страны, а не на ослабление ее, что приводит к усилению влияния на нашу жизнь других государств.

Выступая на пленарном заседании Государственной Думы, поднял вопрос об ответственности и взаимоотношениях депутатов разных партий. Тема непростая, вызвала большой интерес и резонанс. Была просьба рассказать об этом подробнее. Со своей стороны постарался ответить на этот и другие вопросы в интервью изданию Znak.com, которое выйдет завтра.

Ещё раз с праздником, желаю всем здоровья и всего самого доброго!