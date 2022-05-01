Спикер ГД Вячеслав Володин раскрыл истинные цели Запада в ситуации вокруг Украины. По его словам, они хотят вести военные действия до последнего украинца, чтобы ослабить Россию.

«Они так будут вести себя и дальше. Для них важно ослабить нашу страну, – подчеркнул Председатель Государственной Думы в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

«Что касается украинцев – они их просто за людей не считают, – отметил Вячеслав Володин. – Расходный материал. Поэтому они будут финансировать, будут накачивать оружием Украину и делать все, чтобы до последнего украинца военные действия велись».