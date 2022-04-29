Спикер ГД Вячеслав Володин:

—Украине придётся платить…

Конгресс США принял решение о ленд-лизе для Украины.

Мотивы Вашингтона понятны.

Ленд-лиз позволит увеличить прибыль американских военных корпораций в несколько раз.

Так было и в период Второй мировой.

Вдумайтесь: СССР получал вооружение от США по ленд-лизу. Об этом говорили как о помощи союзников.

Наша страна спасла мир от фашизма дорогой ценой — 27 миллионов погибших.

Возвращали долги, ограничивали себя многие годы, поставляя в США по взаиморасчетам платину, золото, лес, бесплатно ремонтировали американские суда и т.п.

Но только спустя 61 год после Великой Победы, в 2006 году, были завершены эти выплаты!

Ленд-лиз — это товарный кредит, причем недешёвый: за все боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины.

Зеленский загоняет страну в долговую яму.