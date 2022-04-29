Спикер ГД Вячеслав Володин:
—Украине придётся платить…
Конгресс США принял решение о ленд-лизе для Украины.
Мотивы Вашингтона понятны.
Ленд-лиз позволит увеличить прибыль американских военных корпораций в несколько раз.
Так было и в период Второй мировой.
Вдумайтесь: СССР получал вооружение от США по ленд-лизу. Об этом говорили как о помощи союзников.
Наша страна спасла мир от фашизма дорогой ценой — 27 миллионов погибших.
Возвращали долги, ограничивали себя многие годы, поставляя в США по взаиморасчетам платину, золото, лес, бесплатно ремонтировали американские суда и т.п.
Но только спустя 61 год после Великой Победы, в 2006 году, были завершены эти выплаты!
Ленд-лиз — это товарный кредит, причем недешёвый: за все боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины.
Зеленский загоняет страну в долговую яму.