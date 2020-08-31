Спикер госдумы Вячеслав Володин вновь приехал в Саратов и посетил площадь Кирова, остановившись на вопросе возможного сноса трамвайных путей в Мирном переулке.

Сотрудники СГЭТ поблагодарили Вячеслава Володина за то, что он услышал мнение горожан и выступил за сохранение трамвайных путей, но только в отремонтированном виде.

— А что касается автобуса, мы также с вами говорили: загазованность и все, что имеет отношение к выхлопным газам, уходит. На смену приходит электротранспорт, и нам с вами надо также думать об этом, — высказался Вячеслав Володин.

Напомним, горожане собрали 2,152 тысячи подписей для Вячеслава Володина о защите трамвайных путей в Мирном переулке.