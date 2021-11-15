Председатель ГД Вячеслав Володин поставил задачу региональным властям — на будущий год каждый район области должен получить не менее 10 млн рублей на благоустройство. Это касается ремонта скверов, парков, тротуаров.

В обращении говорится, что в Саратове уже закончен ремонт всех тротуаров в 4 районах города – Волжском, Ленинском, Октябрьском, Фрунзенском. Полностью отремонтированы подходы к социальным учреждениями и пешеходные дорожки в историческом центре города.

Еще в двух районах – Заводском и Кировском – работы продолжатся в следующем году.

Напомним, масштабный ремонт тротуаров начался в прошлом году по инициативе Володина.